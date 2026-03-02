Москву накрыл туман

Метеоролог Локощенко: Туман накрыл Москву на фоне потепления

Столицу накрыл туман на фоне потепления. Об этом агентству «Москва» сообщил заведующий метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник географического факультета Михаил Локощенко.

Туман начался после полудня понедельника, 2 марта. На метеорологической обсерватории МГУ видимость опустилась до 500 метров. Метеоролог отметил, что сильными считаются туманы при видимости 100 метров — такое синоптическое явление считается опасным. В среднем за год в Москве в районе МГУ наблюдается пять дней с туманами, добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что весна окончательно придет в Москву и область только во второй половине марта. Также столице предсказывали превращение в Венецию из-за таяния снега.