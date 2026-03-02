Москву накрыл туман

Столицу накрыл туман на фоне потепления. Об этом агентству «Москва» сообщил заведующий метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник географического факультета Михаил Локощенко.
Туман начался после полудня понедельника, 2 марта. На метеорологической обсерватории МГУ видимость опустилась до 500 метров. Метеоролог отметил, что сильными считаются туманы при видимости 100 метров — такое синоптическое явление считается опасным. В среднем за год в Москве в районе МГУ наблюдается пять дней с туманами, добавил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что весна окончательно придет в Москву и область только во второй половине марта. Также столице предсказывали превращение в Венецию из-за таяния снега.