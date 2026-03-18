Российский турист описал поездку в Индию фразой «живут в таких условиях и не жалуются»

Российский турист побывал в Дели, Индия, и описал свои впечатления фразой «живут в таких условиях и не жалуются». Об этом он рассказал на странице @rassal_kroft в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В подписи к видео автор указал, что Дели встретил его красиво. При этом на самих кадрах показаны узкие улицы, грязь, мусор под ногами. В комментариях пользователи ужаснулись и отметили, что никогда не поедут в Индию. «Как помыть глаза Мирамистином?», «Снова убедилась, что в Индию ни ногой», «Спасибо, что показали, вряд ли после этого поеду в Индию», — писали юзеры.

Ранее другой российский блогер описал свою первую поездку в Индию фразой «не был готов к такому уровню треша». Автор ролика отметил, что его знакомство со страной началось в шумном городе Лакхнау.