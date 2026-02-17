Российский блогер описал свою поездку в Индию фразой «не был готов к такому уровню треша»

Российский блогер описал свою первую поездку в Индию фразой «не был готов к такому уровню треша». Впечатлениями он поделился в личном аккаунте @shobogoralexandr в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика отметил, что его знакомство со страной началось в шумном городе Лакхнау. «Я вообще не был готов к такому уровню треша. Если честно, местами мне даже было страшно, это невозможно передать через камеру», — рассказал турист.

Он объяснил, что в Лакхнау даже ночью на улицах огромное количество людей, а водители на дорогах постоянно сигналят и ездят «как попало». При этом на обочинах спят люди. Кроме того, арендованный им хостел оказался совсем не таким, как на фотографиях. Мужчине пришлось спать в одежде, поскольку простыней там не оказалось.

Ранее стюардесса из России побывала в Индии и описала ее словами «грязь, трущобы и антисанитария». Она поставила этой стране лишь один из десяти баллов.