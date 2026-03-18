11:16, 18 марта 2026Россия

Российский учитель обматерил школьниц и предложил им «вискарика»

Майя Назарова

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

В Перми учитель обматерил нескольких школьниц и предложил им выпить «вискарика». Об этом стало известно порталу 59.ru.

Юные россиянки засняли часть разговора с педагогом. Он несколько раз нелестно высказался в адрес девочек, гуляющих по коридору. Затем он решил пойти на «мировую», позвав учениц употребить с ним алкогольные напитки.

Позже несовершеннолетние запечатлели, как педагог с трудом поднимался по лестнице, держась за стену.

В городском департаменте образования разъяснили, что все произошло в школе «ЭнергоПолис». На кадрах, распространненых в соцсетях, действительно педагог этого учебного заведения. В прошлом он зарекомендовал себя как специалист с высоким уровнем предметной подготовки, нарушений трудовой дисциплины не допускал, отметили в ведомстве. Учителя уже уволили.

Ранее сообщалось, что учитель из Нижнего Тагила подала в суд на ученицу, создавшую ее фейковый профиль.

