Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

Журналистку Собчак удивило, что блогер Exile не знает Агузарову и Лещенко

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак удивилась тому, что гость ее интервью, блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) не знает известных российских исполнителей, и выругалась матом. Видео с их разговором доступно на YouTube.

Собчак предложила Яцкевичу игру: ему нужно было отгадать исполнителей песен, которые она включала. Первой прозвучала песня «А снег идет» певицы Жанны Агузаровой. Блогер признался, что не знает, как зовут эту исполнительницу. «***, *** [офигенно, блин]! Это величайшая Жанна Агузарова», — обматерила гостя интервью Собчак.

Затем Яцкевич не узнал Софию Ротару, Льва Лещенко, Людмилу Гурченко и Людмилу Зыкину. Возмущенная Собчак закричала и прикрыла лицо руками. «Вот сейчас меня смотрит моя аудитория 40 плюс. Просто чтобы вы понимали, что у вас с вашими детьми ноль [общих] референсов», — сказала журналистка.

Ранее Собчак пожаловалась на одиночество. Она посетовала на то, что не может найти собеседников, равных ей по интеллекту.