Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:28, 18 марта 2026

Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

Журналистку Собчак удивило, что блогер Exile не знает Агузарову и Лещенко
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак удивилась тому, что гость ее интервью, блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) не знает известных российских исполнителей, и выругалась матом. Видео с их разговором доступно на YouTube.

Собчак предложила Яцкевичу игру: ему нужно было отгадать исполнителей песен, которые она включала. Первой прозвучала песня «А снег идет» певицы Жанны Агузаровой. Блогер признался, что не знает, как зовут эту исполнительницу. «***, *** [офигенно, блин]! Это величайшая Жанна Агузарова», — обматерила гостя интервью Собчак.

Затем Яцкевич не узнал Софию Ротару, Льва Лещенко, Людмилу Гурченко и Людмилу Зыкину. Возмущенная Собчак закричала и прикрыла лицо руками. «Вот сейчас меня смотрит моя аудитория 40 плюс. Просто чтобы вы понимали, что у вас с вашими детьми ноль [общих] референсов», — сказала журналистка.

Ранее Собчак пожаловалась на одиночество. Она посетовала на то, что не может найти собеседников, равных ей по интеллекту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok