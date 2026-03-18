Сотрудница аэропорта помогла преступникам с перелетами в Дубай ради увеличения груди

Daily Star: Сотрудницу аэропорта в Великобритании обвинили в отмывании денег

Фото: Emma Rauf / Facebook

Сотрудницу аэропорта в Великобритании обвинили в помощи преступной группировке, которая занималась отмыванием денег, переправляя крупные суммы наличных в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Daily Star.

Как стало известно после заседания суда, 33-летняя Эмма Рауф два года помогала преступникам с перелетами в Дубай. Женщина не брала с мошенников деньги за превышение веса багажа и подговаривала коллег также отменять плату за сверхнормативные чемоданы — в них лежали банкноты. Таким образом злоумышленникам удалось переправить рейсами авиакомпании Emirates из Манчестера в арабскую страну от 14 до 30 миллионов фунтов стерлингов (от 1,5 до 3,2 миллиарда рублей).

За оказанные услуги Рауф получала крупные суммы денег, которые потратила на дизайнерские вещи от Louis Vuitton и Valentino, а также на увеличение груди. Судебное разбирательство по делу обвиняемой продолжается.

