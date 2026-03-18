19:25, 18 марта 2026Путешествия

Сотрудница аэропорта помогла преступникам с перелетами в Дубай ради увеличения груди

Daily Star: Сотрудницу аэропорта в Великобритании обвинили в отмывании денег
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Emma Rauf / Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Сотрудницу аэропорта в Великобритании обвинили в помощи преступной группировке, которая занималась отмыванием денег, переправляя крупные суммы наличных в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Daily Star.

Как стало известно после заседания суда, 33-летняя Эмма Рауф два года помогала преступникам с перелетами в Дубай. Женщина не брала с мошенников деньги за превышение веса багажа и подговаривала коллег также отменять плату за сверхнормативные чемоданы — в них лежали банкноты. Таким образом злоумышленникам удалось переправить рейсами авиакомпании Emirates из Манчестера в арабскую страну от 14 до 30 миллионов фунтов стерлингов (от 1,5 до 3,2 миллиарда рублей).

За оказанные услуги Рауф получала крупные суммы денег, которые потратила на дизайнерские вещи от Louis Vuitton и Valentino, а также на увеличение груди. Судебное разбирательство по делу обвиняемой продолжается.

Ранее пьяный «пассажир из ада» покусал стюардессу за руку на рейсе в США и избежал тюрьмы. При этом мужчина признал себя виновным в создании препятствий работе членов экипажа.

