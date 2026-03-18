Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 18 марта 2026Бывший СССР

Трамп не принял подарок от Зеленского

Миллер: Зеленский хотел подарить Трампу отслеживающий боевые действия iPad
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хотел во время Мюнхенской конференции по безопасности подарить американскому коллеге Дональду Трампу iPad, отслеживающий ход боевых действий на Украине, однако тот не прибыл на мероприятие. Об этом заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер в X.

«Честно говоря, я хотел подарить его Трампу в Мюнхене. (...) Почему? Потому что на моем iPad я могу сразу увидеть, какие атаки происходят — дроны, ракеты и так далее», — сказал Зеленский.

Впоследствии украинский лидер подарил этот планшет королю Великобритании Карлу III. По его словам, устройство позволяет отслеживать каждую цель в небе и ситуацию на фронте.

Зеленский прибыл с визитом в Лондон 17 марта. В Букингемском дворце он встретился с Карлом III.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok