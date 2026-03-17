Зеленский подарил Карлу III «военный» iPad

Зеленский подарил Карлу III iPad для наблюдения за фронтом

Президент Украины Владимир Зеленский подарил «военный» iPad королю Великобритании Карлу III. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По его словам, с помощью него в режиме реального времени можно наблюдать каждую цель в небе и ситуацию на фронте. Такими устройствами, как отметил украинский лидер, владеют еще министр обороны, премьер-министр и некоторые военные.

Ранее Зеленский заявил, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский эксперт по противовоздушной обороне. По его словам, они находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте.