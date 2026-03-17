Зеленский подарил Карлу III «военный» iPad

Зеленский подарил Карлу III iPad для наблюдения за фронтом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Brady / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подарил «военный» iPad королю Великобритании Карлу III. Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По его словам, с помощью него в режиме реального времени можно наблюдать каждую цель в небе и ситуацию на фронте. Такими устройствами, как отметил украинский лидер, владеют еще министр обороны, премьер-министр и некоторые военные.

Ранее Зеленский заявил, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский эксперт по противовоздушной обороне. По его словам, они находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте.

