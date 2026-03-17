Зеленский назвал число находящихся на Ближнем Востоке украинских военных

Зеленский: На Ближнем Востоке находится 201 украинский эксперт

В странах Ближнего Востока находится 201 украинский эксперт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Украинские эксперты уже находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте. Сейчас на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, находится 201 украинец», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский объявил о готовности встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он сообщил об обращении Тель-Авива к нему по поводу возможной беседы. Украинский лидер согласился.