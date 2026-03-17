Зеленский заявил о встрече с лидером проводящей военную операцию страны

Зеленский объявил о готовности встретиться с Нетаньяху
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О дальнейших контактах с лидером проводящего военную операцию «Рев льва» государства он рассказал в интервью The Jerusalem Post.

В ответ на вопрос журналистов о возможном контакте с Нетаньяху, Зеленский сообщил об обращении Тель-Авива к нему по поводу возможной беседы. Украинский лидер согласился.

«У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу», — заявил Зеленский.

Ранее журналисты портала Ynet со ссылкой на неназванные источники сообщали, что Израиль хочет углубить сотрудничество с Украиной в вопросе противодействия дронам иранского производства. Уточняется, что Биньямин Нетаньяху запросил телефонный разговор с Владимиром Зеленским на эту тему.

