Нетаньяху обратился к Украине с одной просьбой

Ynet: Нетаньяху передал Украине просьбу провести разговор с Зеленским

Израильская сторона хочет углубить сотрудничество с Украиной в вопросе противодействия БПЛА иранского производства. Об этом пишет портал Ynet.

Как отмечают источники, премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху запросил проведение телефонного разговора с Владимиром Зеленским на эту тему.

В свою очередь, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил порталу, что такой запрос был получен Киевом. Однако беседа Нетаньяху и Зеленского, по словам дипломата, пока не состоялась из-за ограничений, связанных с рабочим графиком.

Корнийчук при этом уточнил, что в вопросе противостояния с Ираном Киев выступает на стороне Израиля. Он отметил, что Украина и Израиль постоянно поддерживают связь на уровне спецслужб.

