23:40, 14 марта 2026

Нетаньяху обратился к Украине с одной просьбой

Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху. Фото: Gil Cohen-Magern / Reuters

Израильская сторона хочет углубить сотрудничество с Украиной в вопросе противодействия БПЛА иранского производства. Об этом пишет портал Ynet.

Как отмечают источники, премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху запросил проведение телефонного разговора с Владимиром Зеленским на эту тему.

В свою очередь, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил порталу, что такой запрос был получен Киевом. Однако беседа Нетаньяху и Зеленского, по словам дипломата, пока не состоялась из-за ограничений, связанных с рабочим графиком.

Корнийчук при этом уточнил, что в вопросе противостояния с Ираном Киев выступает на стороне Израиля. Он отметил, что Украина и Израиль постоянно поддерживают связь на уровне спецслужб.

Ранее в Конгрессе раскритиковали главу Белого дома Дональда Трампа из-за переговоров с Владимиром Зеленским и будущей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь, журналистка Кэндис Оуэнс рассказала, что Владимир Зеленский будет саботировать мирные переговоры и делать то, что ему говорят. Она также сравнила Зеленского с Биньямином Нетаньяху, назвав их «одобренными правительством массовыми убийцами».

