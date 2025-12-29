В Конгрессе США раскритиковали Трампа из-за встречи с Зеленским

Конгрессвумен Грин раскритиковала Трампа из-за встреч с Зеленским и Нетаньяху

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин раскритиковала главу Белого дома Дональда Трампа из-за переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и будущей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом конгрессвумен написала на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня Зеленский, завтра Нетаньяху. Можем ли мы просто заняться Америкой?» — говорится в публикации.

Телеканал Fox News напомнил, что Тейлор Грин явряется ярым критиком предоставления военной помощи США другим странам. Она также ранее критиковала Зеленского и Нетаньяху.

В феврале Тейлор Грин назвала Зеленского маленьким диктатором и призвала его уйти в отставку.