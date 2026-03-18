В Кремле высказались о попытках США отдалить Россию от КНР

Песков: Кремль не видит смысла оценивать якобы попытки США отдалить РФ от КНР

Кремль не видит смысла комментировать рассуждения о том, что США якобы пытаются сделать отношения России и Китая менее тесными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков изданию Daily Storm.

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее издание Politico сообщило, что Китай является одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. В администрации главы Белого дома отметили, что стимулирование Москвы к завершению войны на Украине может в долгосрочной перспективе изменить глобальный баланс сил в ущерб КНР.