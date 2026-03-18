23:43, 18 марта 2026Россия

В Кремле высказались о попытках США отдалить Россию от КНР

Марина Совина
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Кремль не видит смысла комментировать рассуждения о том, что США якобы пытаются сделать отношения России и Китая менее тесными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков изданию Daily Storm.

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее издание Politico сообщило, что Китай является одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. В администрации главы Белого дома отметили, что стимулирование Москвы к завершению войны на Украине может в долгосрочной перспективе изменить глобальный баланс сил в ущерб КНР.

    Последние новости

    Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

    В украинском городе пропало электричество после удара ВС России

    Додик рассказал о проблемах Германии из-за плохих отношений с Россией

    Названо наиболее вероятное наказание для Смолова по уголовному делу

    В Кремле высказались о попытках США отдалить Россию от КНР

    Известная российская актриса попала в базу «Миротворца»

    Венгрия отказалась участвовать в войне вместе с Европой

    Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

    В Сербии рассказали об охране газопровода с газом из России

    В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

    Все новости
