19:37, 18 марта 2026

В России заявили о крупнейшем энергетическом кризисе

Вячеслав Агапов

Фото: Артем Геодакян / POOL / РИА Новости

В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергетический кризис. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, из-за конфликта на Ближнем Востоке лишено возможности поставок 20 процентов мирового производства газа. Также боевые действия затронули отгрузки нефти на мировые рынки в объеме как минимум 20 миллионов баррелей в сутки.

«Перекрытие Ормузского пролива затрагивает около трети мировой торговли нефтью и нефтепродуктами», — пояснил он.

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что война в Иране, спровоцировавшая масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока, ударит не только по региональным ВВП, но и по мировой экономике. Нарушение судоходства в заблокированном Ираном Ормузском проливе, пояснил глава азиатского государства, приведет к удорожанию морских перевозок грузов и, как следствие, к росту цен на различные виды товаров, от нефти и удобрений до продовольствия.

