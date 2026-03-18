17:19, 18 марта 2026Экономика

Мировой экономике спрогнозировали спад из-за войны в Иране

Президент Сингапура Шанмугаратнам: Война в Иране ускорит глобальную инфляцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Война в Иране, спровоцировавшая масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока, ударит не только по региональным ВВП, но и по мировой экономике. Об этом заявил президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, его слова приводит Bloomberg.

Нарушение судоходства в заблокированном Ираном Ормузском проливе, пояснил глава азиатского государства, приведет к удорожанию морских перевозок груза и, как следствие, — к росту цен на различные виды товаров, от нефти и удобрений до продовольствия.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Это, в свою очередь, ускорит глобальную инфляцию, которая и без того находится на высоком уровне после предыдущих нескольких кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине. Под ударом также окажутся алюминий и гелий, которые используются в ключевых отраслях мировой экономики. Все это в конечном счете рискует привести к затяжному спаду мировой экономики, констатировал Шанмугаратнам.

Ранее аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs спрогнозировали миру топливный шок из-за эскалации на Ближнем Востоке. Темпы роста цен на авиакеросин и дизельное топливо, согласно ожиданиям финансистов, окажутся гораздо выше, чем в случае с нефтью. Под ударом при таком раскладе окажутся авиакомпании, аграрии и рядовые домохозяйства. Топливный кризис, отметили аналитики, уже затронул многие азиатские страны, а также США и Евросоюз. В дальнейшем проблемы с доступностью ключевых видов топлива могут распространиться и на другие регионы мира, заключили эксперты.

    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Россиян предупредили об опасности одного популярного метода борьбы со старением

    Трамп отменил один закон для сдерживания цен на топливо

    Появились подробности о подмосковном расчленителе

    Зенитные «Торы» прикрыли гладкоствольными ружьями

    Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Саудовской Аравии и ОАЭ

    Россиянам рассказали о защите от покушений по заданию аферистов

    В Белом доме допустили вывоз ядерных материалов из Ирана

    Обнародованы подробности о третьем сообщнике расправившегося с москвичкой футболиста

    Раскрыт секретный сговор Трампа и Нетаньяху по Ирану

    Все новости
