Мировой экономике спрогнозировали спад из-за войны в Иране

Президент Сингапура Шанмугаратнам: Война в Иране ускорит глобальную инфляцию

Война в Иране, спровоцировавшая масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока, ударит не только по региональным ВВП, но и по мировой экономике. Об этом заявил президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, его слова приводит Bloomberg.

Нарушение судоходства в заблокированном Ираном Ормузском проливе, пояснил глава азиатского государства, приведет к удорожанию морских перевозок груза и, как следствие, — к росту цен на различные виды товаров, от нефти и удобрений до продовольствия.

Это, в свою очередь, ускорит глобальную инфляцию, которая и без того находится на высоком уровне после предыдущих нескольких кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине. Под ударом также окажутся алюминий и гелий, которые используются в ключевых отраслях мировой экономики. Все это в конечном счете рискует привести к затяжному спаду мировой экономики, констатировал Шанмугаратнам.

Ранее аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs спрогнозировали миру топливный шок из-за эскалации на Ближнем Востоке. Темпы роста цен на авиакеросин и дизельное топливо, согласно ожиданиям финансистов, окажутся гораздо выше, чем в случае с нефтью. Под ударом при таком раскладе окажутся авиакомпании, аграрии и рядовые домохозяйства. Топливный кризис, отметили аналитики, уже затронул многие азиатские страны, а также США и Евросоюз. В дальнейшем проблемы с доступностью ключевых видов топлива могут распространиться и на другие регионы мира, заключили эксперты.