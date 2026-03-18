09:32, 18 марта 2026

В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран могут ожидать четыре сценария будущего страны после завершения конфликта. Об этом заявил американский политолог Кеннет Поллак в свой статье для Foreign Affairs (FP).

По мнению автора статьи, американо-израильская стратегия приведет к одному из четырех возможных исходов для Ирана, наиболее вероятным из которых является сохранение режима. Причем эта версия Ирана может оказаться «гораздо более враждебной» по отношению к США и Израилю, чем предыдущая.

Второй вариант связан с падением режима в Исламской республике.

«Если режим падет, Иран, скорее всего, погрузится в гражданскую войну и хаос. Поскольку США не заинтересованы в обеспечении безопасности в Иране, (...) а внешних или внутренних сил, которые могли бы это сделать, не существует, предотвратить это будет непросто. Гражданская война в Иране может обернуться катастрофой для США и их союзников», — отмечает Поллак.

Третьим сценарием мог бы стать приход военной диктатуры со стороны регулярных вооруженных сил Ирана. По словам эксперта, это было бы наиболее вероятным вариантом развития событий в случае падения режима в Исламской республике. Он указал, что это «не идеальный вариант ни для иранского народа, ни для США», но это было бы гораздо лучше, чем ужесточение нынешнего режима или полномасштабная гражданская война.

Наименее вероятным сценарием Поллак назвал «быструю и мирную смену режима на стабильную демократию».

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что деятельность нового главы Исламской Республики потребует большого мужества и самоотверженности на фоне агрессии против Тегерана.

