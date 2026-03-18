22:17, 18 марта 2026

В украинском городе на границе с Польшей после атаки дронов пропали свет и вода

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В украинском Нововолынске после удара по объекту энероснабжения пропали свет и вода. Об этом сообщил мэр города Борис Карпус в Telegram.

Населенный пункт находится на юго-западе Волынской области Украины, в непосредственной близости от границы с Польшей (около 5-15 км).

«Предварительно, есть попадание в энергообъект возле Нововолынска. В части общины исчез свет. Также есть перебои с водоснабжением», — написал мэр. Позднее он уточнил, что на объекте начался пожар, повреждения очень серьезные.

По информации украинских мониторинговых пабликов, в западной части Украины был зафиксирован пролет ударных дронов «Герань».

Ранее, 16 марта, в Минобороны России сообщили, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

