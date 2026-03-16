12:58, 16 марта 2026Россия

Раскрыты цели ударов российских войск по Украине за сутки

Минобороны России сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ее Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также атакован цех производства дальнобойных беспилотников, места их подготовки и запуска на военных аэродромах и пункты временной дислокации формирований ВСУ в 143 районах.

Согласно официальным данным, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск порядка 1230 военнослужащих.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. После этого местные власти сообщили о пожаре. В результате без света остались 7,5 тысячи абонентов.

Также стало известно о взрывах в Киеве и Харькове. Удары были нанесены беспилотниками и баллистическими ракетами комплекса «Искандер». Кроме того, в центре украинской столицы обломки дрона-камикадзе «Герань», предположительно, рухнули на монумент Независимости.

