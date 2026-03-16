Раскрыты цели ударов российских войск по Украине за сутки

Минобороны России сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ее Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также атакован цех производства дальнобойных беспилотников, места их подготовки и запуска на военных аэродромах и пункты временной дислокации формирований ВСУ в 143 районах.

Согласно официальным данным, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск порядка 1230 военнослужащих.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. После этого местные власти сообщили о пожаре. В результате без света остались 7,5 тысячи абонентов.

Также стало известно о взрывах в Киеве и Харькове. Удары были нанесены беспилотниками и баллистическими ракетами комплекса «Искандер». Кроме того, в центре украинской столицы обломки дрона-камикадзе «Герань», предположительно, рухнули на монумент Независимости.