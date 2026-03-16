В Запорожье тысячи абонентов остались без света

Федоров: В Запорожье 7500 абонентов остались без света после взрывов

Более 7,5 тысячи абонентов обесточены в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье после взрывов. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

«Запорожье. Произошел пожар. В результате удара обесточено более 7500 абонентов», — написал он.

Ранее в Киеве более двух тысяч домов остались без отопления. Как рассказал мэр города Виталий Кличко, в результате повреждения объекта критической инфраструктуры минувшей ночью без тепла оказались 1905 домов в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах города. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения.