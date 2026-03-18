23:37, 18 марта 2026Мир

Орбан: Венгрия не будет участвовать в войне, к которой готовится Европа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне, но Венгрия не намерена в этом участвовать и не будет финансировать Украину ради того, чтобы она могла продолжить конфликт с Россией. Его слова на встрече с избирателями в городе Дунауйварош приводит ТАСС.

Глава правительства сообщил им, что у него есть «неутешительные новости»: по его словам, война становится все ближе, так как конфликт вокруг Украины остается нерешенным, а лидеры Европейского союза (ЕС), по его оценке, настроены на его продолжение.

«Европа решила еще глубже втянуться в войну», — подчеркнул Орбан. По его словам, основная задача состоит в том, чтобы не допустить участие Венгрии в конфликте.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венгерским премьером. В ходе беседы российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

    Последние новости

    Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

    Известная российская актриса попала в базу «Миротворца»

    Венгрия отказалась участвовать в войне вместе с Европой

    Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

    В Сербии рассказали об охране газопровода с газом из России

    Израиль нанес удар по иранским кораблям в Каспийском море

    В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

    Каллас призвали заменить на посту главы евродипломатии

    В США оценили шансы экономики страны выдержать войну с Ираном

    В США назвали самоубийством проведение наземной операции в Иране

    Все новости
