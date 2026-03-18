Внешность приехавшего на вызов российского ремонтника вызвала ажиотаж в сети

Внешность приехавшего на вызов российского ремонтника Андрея Осинцева вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на странице блогерши с никнеймом @rita_kruglovalova в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что связалась со специалистом через объявление, попросив его снести стену. Впоследствии она запечатлела мужчину за работой. Он позировал в черном свитшоте и брюках с инструментами в руках. «Думаю, какую еще стену мы можем сломать, чтобы [снова] вызвать Андрея», — пошутила в подписи автор поста.

Ролик набрал 5,9 миллиона просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «А Андрей еще и крыши сносит. Наповал», «Сносит стены, поднимает давление тетенькам», «Очень красивый, но это ладно, он еще и с руками, вот где комбо!», «Пойду проверю, какая стена у меня дома лишняя», «Сейчас Андрею уже начнут писать модельные агентства, будет не до стен», — заявили юзеры.

В феврале внешность сотрудника группы быстрого реагирования (ГБР) столичного аэропорта Внуково также вызвала ажиотаж в сети.