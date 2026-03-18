Врачи назвали причину пить кефир круглый год

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, чем полезны кисломолочные продукты. В беседе с UfaTime.ru они также назвали причину употреблять их круглый год.

По словам врачей, кисломолочные продукты, такие как кефир, творог или йогурт, улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, они легко усваиваются и содержат много кальция и белка.

Эксперты отметили, что особенно полезно пить кефир и употреблять другие кисломолочные продукты людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто принимал антибиотики, а также людям, которые хотят поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

При этом врачи подчеркнули, что, в отличие от обычного молока, кисломолочные продукты подходят для людей с чувствительным пищеварением, так как реже вызывают дискомфорт.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, кому могут навредить помидоры. Она призвала употреблять их с осторожностью людей, у которых есть патологии желудочно-кишечного тракта.

