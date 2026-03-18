12:10, 18 марта 2026Путешествия

Выдача многократных шенгенов россиянам сократилась на 90 процентов

Алина Черненко

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российским туристам почти перестали выдавать многократные шенгенские визы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в период с января по март 2026 года в сравнении с первым кварталом 2025-го выдача многократных шенгенов соотечественникам сократилась не менее чем на 90 процентов. Вместо них туристам часто оформляют двукратные визы, преимущественно под круизы. Такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции.

Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Куда поехать отдыхать летом 2026 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
В АТОР также отметили, что Франция, Италия и Венгрия могут выдать двукратную визу с длинным коридором для въезда заявителям с хорошей визовой историей, которые часто путешествуют в эти страны. Однако в большинстве случаев россиянам, планирующим поездки в Европу, стоит ориентироваться преимущественно на однократные визы под сроки поездки, предупредили туроператоры.

Ранее россиянам назвали страну, которая быстрее всего выдает шенгенские визы. Речь идет о Болгарии.

