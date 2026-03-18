Журова выступила против исключения Вяльбе из руководства лыжными гонками

Депутат Журова выступила против исключения Вяльбе из руководства ФЛГР

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выступила против исключения Вяльбе из руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что Вяльбе не заслуживает исключения из руководства лыжами при создании единой федерации зимних дисциплин. Успехи российского лыжного спорта последних лет она связала именно с работой Вяльбе как президента ФЛГР.

«Все зависит от того, кто возглавит федерацию, останется ли Елена во главе лыжного направления. Нужно сохранить традиции и не расплескать кадры — спортсменов, как алмазы, их ценят и шлифуют», — подчеркнула Журова.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что объединение лыжных федераций «напрашивается». Он рассказал, что процесс стартует в апреле с участием глав ФЛГР, горнолыжников, фристайлистов и сноубордистов.

