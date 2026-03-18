19:10, 18 марта 2026

Журова выступила против исключения Вяльбе из руководства лыжными гонками

Анастасия Борисова
Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выступила против исключения Вяльбе из руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что Вяльбе не заслуживает исключения из руководства лыжами при создании единой федерации зимних дисциплин. Успехи российского лыжного спорта последних лет она связала именно с работой Вяльбе как президента ФЛГР.

«Все зависит от того, кто возглавит федерацию, останется ли Елена во главе лыжного направления. Нужно сохранить традиции и не расплескать кадры — спортсменов, как алмазы, их ценят и шлифуют», — подчеркнула Журова.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что объединение лыжных федераций «напрашивается». Он рассказал, что процесс стартует в апреле с участием глав ФЛГР, горнолыжников, фристайлистов и сноубордистов.

