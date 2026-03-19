14-летняя девочка спрыгнула с балкона отеля в Европе после изнасилования

14-летняя девочка спрыгнула с балкона отеля на испанском курорте Коста-Дель-Соль после изнасилования. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел в городе Торремолинос 14 марта. Уточняется, что в тот день трое неизвестных подвергли подростка сексуальному насилию, а перед этим заставили ее принять наркотики, угрожая ножом. Сообщается, что ей удалось сбежать, спрыгнув на балкон соседей. В это время ее уже искали родители.

Также ее крики о помощи услышал работник отеля, который смог оперативно позвонить в полицию. Троих подозреваемых задержали, один из них оказался несовершеннолетним. Их гражданство и национальность жертвы не разглашаются.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.