14:02, 19 марта 2026Путешествия

20-летний студент поехал на каникулы в Европу и пропал без вести

20-летний турист из США пропал без вести в Испании во время весенних каникул
Алина Черненко

Фото: Miguel Zagran / Reuters

Молодой турист из США поехал к друзьям в Европу и пропал без вести во время весенних каникул. Об этом пишет портал Global News.

В последний раз 20-летнего студента Университета Алабамы Джеймса Грейси видели во вторник, 17 марта, возле ресторана и ночного клуба Shoko в Барселоне, Испания. Его мать Тереза ​​Маррен Грейси написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что после посещения заведения ее сын так и не вернулся в свою квартиру, снятую на платформе Airbnb, и попросила общественность помочь с поисками. По словам женщины, на молодом человека была белая футболка, темные брюки и золотая цепочка с крестом из стразов.

Полиция автономного сообщества Испании Каталония заявила, что проводит первичную проверку и приняла заявление в рамках открытого расследования.

Ранее другой 20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии. На следующий день его нашли бездыханным.

