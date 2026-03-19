Беспилотник рухнул на нефтезавод в Саудовской Аравии

Дрон рухнул на нефтезавод в Саудовской Аравии

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Samref в саудовском городе Янбу. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики, передает ТАСС.

«Проводится оценка ущерба», — говорится в заявлении представителя военного ведомства. Одновременно саудовские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную в направлении порта Янбу.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что НПЗ Samref (совместное предприятие Saudi Aramco и ExxonMobil) и порт подверглись воздушной атаке. По данным агентства, последствия удара оказались минимальными.

Ранее Иран анонсировал атаки на нефтяной сектор в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Речь шла, в частности, о нефтеперерабатывающем заводе «Самреф» в Саудовской Аравии и нефтехимическом комплексе в Джубайле. Иран также угрожает газовому месторождению Аль-Хасан в ОАЭ и нефтехимическим заводам и нефтеперерабатывающему заводу в Катаре.