Безногому участнику СВО предложили стать дворником

Гуцан назвал издевательством предложение стать дворником инвалиду СВО без стопы

Издевательством называется предложение безногому участнику СВО стать дворником. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая на коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

По его словам, инвалиду, который лишился в бою стопы, в центре занятости предложили работу дворника. В подобных случаях нужно ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости, уверен он.

Гуцан указал, что в отдельных регионах страны так и не наладили профессиональное переобучение вернувшихся с СВО бойцов. Прокурорские проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины ветеранов, обратившихся за помощью.

Глава ведомства призвал подчиненных усилить надзор за эффективным расходованием бюджетных средств при формировании цены оборонных контрактов. «Те, кто пытается цинично нажиться на оборонных контрактах, должны нести самую строгую ответственность, независимо от должностей», — заявил генпрокурор.