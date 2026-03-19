Безногому участнику СВО предложили стать дворником

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:24, 19 марта 2026

Гуцан назвал издевательством предложение стать дворником инвалиду СВО без стопы
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Издевательством называется предложение безногому участнику СВО стать дворником. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая на коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

По его словам, инвалиду, который лишился в бою стопы, в центре занятости предложили работу дворника. В подобных случаях нужно ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости, уверен он.

Гуцан указал, что в отдельных регионах страны так и не наладили профессиональное переобучение вернувшихся с СВО бойцов. Прокурорские проверки центров занятости показали, что работой обеспечивались меньше половины ветеранов, обратившихся за помощью.

Глава ведомства призвал подчиненных усилить надзор за эффективным расходованием бюджетных средств при формировании цены оборонных контрактов. «Те, кто пытается цинично нажиться на оборонных контрактах, должны нести самую строгую ответственность, независимо от должностей», — заявил генпрокурор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok