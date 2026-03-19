Сорваны поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения

Гуцан: В 2025 году прокуроры сорвали поставки в ВС РФ некачественного вооружения

Прокуроры сорвали поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на заседании коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

По его словам, в 2025 году были пресечены поставки в войска некачественных ударных систем, дронов, была заменена устаревшая аппаратура, устранены сбои при возведении военной инфраструктуры, оснащении военной техникой. Прокуроры регулярно выезжали на производства, участвовали в преодолении проблем кооперации между соисполнителями гособоронзаказа в разных регионах, содействовали в решении кадровых вопросов, отметил он.

Гуцан призвал подчиненных усилить надзор за эффективным расходованием бюджетных средств при формировании цены оборонных контрактов. «Те, кто пытается цинично нажиться на оборонных контрактах, должны нести самую строгую ответственность, независимо от должностей», — заявил генпрокурор.

Президент России Владимир Путин указал, что в прошлом году прокуроры всех уровней провели большую и результативную работу.