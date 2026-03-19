19:10, 19 марта 2026

Бывшая республика СССР опередила почти весь мир по отсутствию печали, волнений и злости

Олег Парамонов
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жители сразу нескольких бывших республик СССР в 2025 году реже печалились и злились, чем люди во многих других странах мира. Об этом говорится во «Всемирном докладе о счастье».

При составлении доклада опрашивали жителей 147 стран мира. Один из вопросов касался негативных эмоций. У людей узнавали, ощущали ли они накануне печаль, волнение или злость.

Реже всего такие эмоции испытывали во Вьетнаме: в этой стране средняя доля утвердительных ответов на этот вопрос составляла всего 8,6 процента. Также почти весь мир опередил Казахстан: он оказался на втором месте по отсутствию негативных эмоций. Кроме них в первую десятку вошли Тайвань, Польша, Япония, Маврикий, Азербайджан, Исландия, Киргизия и Таджикистан.

По этому показателю Россия заняла 28-е место. В среднем 20,7 процентов россиян, участвовавших в опросе, ответили, что накануне печалились, злились или волновались.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Россия заняла 79-е место в мире по уровню счастья. При этом средняя оценка удовлетворенностью жизнью у россиян выросла на 0,37 пункта.

