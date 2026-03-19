Россия стала счастливее

Финляндия стала самой счастливой страной в мире девятый раза подряд

Финляндия девятый раз подряд признана самой счастливой страной мира. Об этом говорится во «Всемирном докладе о счастье».

Сообщается, что второе место заняла Исландия, а третье место забрала Дания. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.

По данным доклада, Россия занимает 79-е место. В прошлом году исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете поставил Россию на 66-ю позицию. Отмечается, что по сравнению с предыдущим периодом средняя оценка удовлетворенностью жизнью в России выросла на 0,37 пункта. Украина оказалась на 111-м месте, так же как и в предыдущем году.

Самой несчастливой страной, как и год назад, признали Афганистан. В список наименее счастливых государств также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.

Уровень счастья в странах для доклада определяется по шести ключевым факторам: социальная поддержка, уровень доходов, состояние здоровья, свобода, щедрость и степень коррупции. Эти параметры оцениваются на основе опросов местного населения.

Публикация исследования приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. «Всемирный доклад о счастье» публикуется ежегодно с 2012 года.

Ранее стало известно, что Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров и вернул себе лидерство в соответствующем рейтинге. Россия заняла седьмое месте, в ней проживают 105 долларовых миллиардеров, а это больше на 16 человек, чем было в отчете 2025 года.