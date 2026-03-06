Реклама

Экономика
07:05, 6 марта 2026Экономика

Одна страна обогнала США и стала лидером по числу долларовых миллиардеров

Китай обогнал США и вернул себе лидерство по числу долларовых миллиардеров
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Китай обогнал Соединенные Штаты Америки (США) по числу долларовых миллиардеров и вернулся на первую строчку этого рейтинга. Об этом свидетельствует отчет Hurun Global Rich List 2026 от китайской исследовательской компании Hurun.

По имеющимся данным, в Китае проживает 1 110 человек, чье состояние превышает один миллиард долларов, США же в этом году разместились на второй строчке с 1 000 долларовых миллиардеров, тройку богатого рейтинга замыкает Индия с 308 миллиардерами.

Россия в этом рейтинге расположилась на седьмом месте, в ней проживает 105 долларовых миллиардеров, а это больше на 16 человек, чем было в отчете 2025 года.

Кроме того, исходя из исследования, число долларовых миллиардеров в мире превысило четыре тысячи человек, даже несмотря на то, что 100 человек покинули список. Общее число за год увеличилось на 578 человек, что стало новым мировым рекордом.

Ранее стало известно о том, что совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года взлетело на 19,4 миллиарда долларов.

