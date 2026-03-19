Бывший глава центра по борьбе с терроризмом США раскрыл правду об Иране

Кент: Иран не был близок к созданию ядерного оружия накануне операции США

Тегеран не находился на грани получения ядерного оружия накануне начала американской операции «Эпическая ярость». Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент.

«Нет, они не были [на грани этого] три недели назад, когда все началось. В июне также не были», — ответил Кент на вопрос о близости Ирана к созданию атомной бомбы. По его словам, у иранских властей существует религиозное предписание — фетва, запрещающая разработку ядерного оружия.

Кент ушел в отставку с поста главы контртеррористического центра из-за несогласия с военной операцией США против исламской республики.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла одно из ключевых обоснований администрации президента страны Дональда Трампа для начала военной операции против Ирана. Выступая в сенатском комитете, она заявила, что Тегерану потребуется не менее десяти лет для создания ракет, способных достичь американской территории.