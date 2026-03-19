08:33, 19 марта 2026

Нацразведка США опровергла одну из причин нападения Трампа на Иран

Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла одно из ключевых обоснований администрации президента страны Дональда Трампа для начала военной операции против Ирана. Выступая в сенатском комитете, она заявила, что Тегерану потребуется не менее десяти лет для создания ракет, способных достичь американской территории, передает The New York Times.

«Иран мог бы начать разработку межконтинентальной баллистической ракеты до 2035 года, если попытается реализовать эту возможность», — сообщила Габбард. При этом она добавила, что в обязанности разведывательного сообщества «не входит определять, что является, а что не является непосредственной угрозой».

В свою очередь, директор Центрального разведывательного управления Джон Ратклифф отказался называть конкретные сроки появления у Ирана оружия, угрожающего США. Однако, по его мнению, если бы Ирану позволили разрабатывать баллистические ракеты средней дальности, достигающие 3000 километров, «это угрожало бы большей части Европы».

Высокопоставленные сотрудники разведки подчеркнули, что сейчас основную угрозу для Америки представляют ракетные программы России, Китая, Северной Кореи и Пакистана. Иран в этом списке не фигурировал.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились напасть на Иран еще до начала переговоров с официальным Тегераном. Глава Белого дома колебался и все же хотел дать шанс иранскому руководству договориться, но «Нетаньяху категорически противился».

