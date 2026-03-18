17:21, 18 марта 2026

Раскрыт секретный сговор Трампа и Нетаньяху по Ирану

FT: Трамп и Нетаньяху договорились напасть на Иран еще до начала переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились напасть на Иран еще до начала переговоров с официальным Тегераном. Об этом со ссылкой на близкие к американскому лидеру и израильскому премьеру источники пишет газета The Financial Times (FT).

«Когда они разговаривали за обедом в Мар-а-Лаго (резиденции Трампа во Флориде. — прим. «Ленты.ру») в декабре, [политики] даже согласовали предварительную дату: июнь, годовщина 12-дневной войны Израиля с Ираном в прошлом году», — передает издание слова своих собеседников.

По их словам, Трамп колебался и все же хотел дать шанс иранскому руководству договориться, но «Нетаньяху категорически противился».

«Иногда с ним бывает очень трудно», — напоминает FT фразу Трампа, когда тот поприветствовал Нетаньяху перед их обедом за закрытыми дверьми.

9 марта стало известно, что посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный визит в Израиль.

