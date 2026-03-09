Посланники Трампа неожиданно отменили визит в Израиль

Уиткофф и Кушнер отменили запланированный визит в Израиль

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный визит в Израиль, который должен был состояться 10 марта. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

«Уиткофф и Кушнер отменили свой визит в Израиль, запланированный на завтра [10 марта]», — отмечается в материале.

Ранее портал Axios сообщал, что Уиткофф и Кушнер намерены отправиться во вторник, 10 марта, в Израиль. Политики должны были встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. До этого сам Трамп рассказал журналистам, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху.

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.