Axios: Уиткофф и Кушнер отправятся в Израиль для встречи с Нетаньяху

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер намерены отправиться во вторник, 10 марта, в Израиль. Политик встретятся с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — заявил журналист Axios Барак Равид.

До этого сам Дональд Трамп рассказал журналистам, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля еще есть «сюрпризы», способные пошатнуть политический строй в Иране. Политик также обратился к иранским военным, заявив, что они не пострадают, если сложат оружие.

До этого израильский премьер отметил, что Ирану еще предстоит столкнуться с израильской решимостью и хитростью. Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пути к выполнению всех поставленных перед ней задач.