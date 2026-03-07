Реклама

23:02, 7 марта 2026

Нетаньяху предупредил Иран о «сюрпризах»

Нетаньяху: У Израиля есть сюрпризы против режима в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

У Израиля еще есть «сюрпризы», способные пошатнуть политический строй в Иране. Об этом предупредил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

«У нас есть сюрпризы, чтобы пошатнуть режим. Мы создаем условия, которые позволят иранскому народу самим определить свое будущее», — сказал он.

Политик также обратился к иранским военным, заявив, что они не пострадают, если сложат оружие.

Ранее Нетаньяху заявил, что Ирану еще предстоит столкнуться с израильской решимостью и хитростью. «Враг уже заметил, у нас этого в избытке. Я говорю вам, граждане Израиля, он столкнется с этим в еще большей степени», — сказал он.

