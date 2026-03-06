Реклама

18:30, 6 марта 2026

Нетаньяху пригрозил Ирану хитростью

Нетаньяху: Иран еще столкнется с израильской решимостью и хитростью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Sean Gallup/Getty Images

Ирану еще предстоит столкнуться с израильской решимостью и хитростью. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Для эффективной атаки необходимы три вещи: решимость, инициатива и хитрость. Как враг уже заметил, у нас этого в избытке. Я говорю вам, граждане Израиля, он столкнется с этим в еще большей степени», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пути к выполнению всех поставленных перед ней задач.

Ранее в ЦАХАЛ объявили о начале следующей фазы ударов по Ирану, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами.

