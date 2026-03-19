Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис попал в больницу на Гавайях. Об этом сообщает TMZ.

Накануне 86-летний артист проводил тренировку на острове Кауаи. Что случилось после этого — неизвестно. Однако, по утверждению собеседников издания, произошла какая-то «чрезвычайная медицинская ситуация».

Сейчас Норрис находится в хорошем настроении. В разговоре по телефону со своим другом он даже отпускал шутки.

В прошлом году Норрис снялся в спортивном зале на фоне тренажеров. Он предстал перед камерой в синей майке, продемонстрировав мускулы.