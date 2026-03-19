Скрывавшемуся 20 лет экс-чиновнику утвердили пожизненный срок за расправу над прокурором

Экс-чиновнику Чекину утвердили пожизненный срок за расправу над прокурором ХМАО

Верховный суд (ВС) России оставил без удовлетворения кассационную жалобу Юрия Чекина, который ранее входил в число самых разыскиваемых преступников России, и его адвокатов по делу о трех расправах, одна из которых унесла жизнь прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина. Об этом с заседания ВС сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Чекин участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из колонии «Полярная Сова» в поселке Харп (ЯНАО). Его выступление на заседании продолжалось больше двух часов вместо обещанных им самим 20 минут — и в середине суд был вынужден сделать технический перерыв.

Как Верховный суд России рассматривал жалобу Юрия Чекина: справка «Ленты.ру» Кассация Чекина рассматривалась с декабря 2025 года и несколько раз откладывалась. В ней Чекин утверждал, что его дело полностью сфальсифицировано, присяжных отбирали предвзято, экспертизы проводились не уполномоченными на то лицами, а во время процесса и особенно подготовки вердикта тайна совещательной комнаты неоднократно нарушалась, что является безусловным основанием для отмены приговора. В заключение Чекин потребовал либо полностью оправдать его, либо вернуть дело в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению. При этом в своей речи он не раз указал, что за фальсификацией уголовного дела стоит Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Деятельность Ходорковского Чекин как руководитель контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО якобы не раз пытался проверять. Осужденный также назвал истинного, по его мнению, организатора расправ — экс-заместителя прокурора ХМАО. В свою очередь, адвокат Олег Целипоткин просил вернуть дело Чекина на новое рассмотрение в суд первой инстанции, при этом изменить подсудность, перенеся рассмотрение дела в другой субъект РФ. Кроме того, защитник просил назначить экспертизу по определению состояния здоровья осужденного. Представитель Генпрокуратуры просил отказать из-за необоснованности жалоб и надуманности высказанных обвинений. Изучив все материалы, судебная коллегия по уголовным делам ВС не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Приговоры судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, а доводы осужденного и его защиты признаны несостоятельными и надуманными.

Экс-глава контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО Юрий Чекин в июле 2024 года был признан судом присяжных виновным в подстрекательстве к расправам, в том числе над прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году, а также в причастности к расправам над двумя региональными коммерсантами и другим преступлениям.

По данным следствия и суда, все эти преступления были совершены Чекиным из мести и на почве личных конфликтов. При этом по ряду преступлений, в том числе подготовке покушения на зампрокурора ХМАО и мошенничеству, Чекина оправдали присяжные. Но за остальные его единодушно признали виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы и обязал выплатить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам потерпевших. Исполнители расправ были осуждены в 2002 году — и к этому моменту уже полностью отбыли свой срок.

Сам Чекин более 20 лет скрывался от правосудия, находясь в международном розыске и проживая в Ханты-Мансийске по поддельным документам. Задержать его удалось в 2021 году — после того как его родной сын сообщил о местонахождении разыскиваемого. Как передает корреспондент «Ленты.ру», в своей речи на заседании ВС Чекин заявил, что оружие, найденное в квартире, где он скрывался, было подкинуто туда сыном по указанию правоохранительных органов.

