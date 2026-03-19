Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 19 марта 2026

Скрывавшемуся 20 лет экс-чиновнику утвердили пожизненный срок за расправу над прокурором

Игорь Надеждин (Специальный корреспондент отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Черенков / ТАСС

Верховный суд (ВС) России оставил без удовлетворения кассационную жалобу Юрия Чекина, который ранее входил в число самых разыскиваемых преступников России, и его адвокатов по делу о трех расправах, одна из которых унесла жизнь прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина. Об этом с заседания ВС сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Чекин участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из колонии «Полярная Сова» в поселке Харп (ЯНАО). Его выступление на заседании продолжалось больше двух часов вместо обещанных им самим 20 минут — и в середине суд был вынужден сделать технический перерыв.

Как Верховный суд России рассматривал жалобу Юрия Чекина: справка «Ленты.ру»

Кассация Чекина рассматривалась с декабря 2025 года и несколько раз откладывалась. В ней Чекин утверждал, что его дело полностью сфальсифицировано, присяжных отбирали предвзято, экспертизы проводились не уполномоченными на то лицами, а во время процесса и особенно подготовки вердикта тайна совещательной комнаты неоднократно нарушалась, что является безусловным основанием для отмены приговора.

В заключение Чекин потребовал либо полностью оправдать его, либо вернуть дело в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению. При этом в своей речи он не раз указал, что за фальсификацией уголовного дела стоит Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Деятельность Ходорковского Чекин как руководитель контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО якобы не раз пытался проверять. Осужденный также назвал истинного, по его мнению, организатора расправ — экс-заместителя прокурора ХМАО.

В свою очередь, адвокат Олег Целипоткин просил вернуть дело Чекина на новое рассмотрение в суд первой инстанции, при этом изменить подсудность, перенеся рассмотрение дела в другой субъект РФ. Кроме того, защитник просил назначить экспертизу по определению состояния здоровья осужденного. Представитель Генпрокуратуры просил отказать из-за необоснованности жалоб и надуманности высказанных обвинений.

Изучив все материалы, судебная коллегия по уголовным делам ВС не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Приговоры судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, а доводы осужденного и его защиты признаны несостоятельными и надуманными.

Экс-глава контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО Юрий Чекин в июле 2024 года был признан судом присяжных виновным в подстрекательстве к расправам, в том числе над прокурором округа Юрием Бедериным в 2000 году, а также в причастности к расправам над двумя региональными коммерсантами и другим преступлениям.

По данным следствия и суда, все эти преступления были совершены Чекиным из мести и на почве личных конфликтов. При этом по ряду преступлений, в том числе подготовке покушения на зампрокурора ХМАО и мошенничеству, Чекина оправдали присяжные. Но за остальные его единодушно признали виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы и обязал выплатить десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам потерпевших. Исполнители расправ были осуждены в 2002 году — и к этому моменту уже полностью отбыли свой срок.

Сам Чекин более 20 лет скрывался от правосудия, находясь в международном розыске и проживая в Ханты-Мансийске по поддельным документам. Задержать его удалось в 2021 году — после того как его родной сын сообщил о местонахождении разыскиваемого. Как передает корреспондент «Ленты.ру», в своей речи на заседании ВС Чекин заявил, что оружие, найденное в квартире, где он скрывался, было подкинуто туда сыном по указанию правоохранительных органов.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Россиянам из разваливающегося дома предложили переехать за 30 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok