18:01, 19 марта 2026

Дано поручение по отсиживающимся в тылу СВО коррупционерам

Гуцан поручил проверить коррупционеров на СВО, которые сидят в тылу
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Больше тысячи осужденных коррупционеров находятся в зоне СВО, их проверят военные прокуроры. Такое поручение дал подчиненным генеральный прокурор России Александр Гуцан на коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина, передает РИА Новости.

До 1 июня прокуроры должны удостовериться в том, что осужденные за коррупцию в зоне СВО «искупают свою вину, а не отсиживаются поближе к кухне и в тылу».

По его словам, в 2025 году у коррупционеров изъяли 2000 объектов недвижимости и других активов общей стоимостью 1,6 триллиона рублей. Конфискация имущества является действенным ответом корыстолюбию, отметил генпрокурор.

Он заявил, что прокуроры сорвали поставки в Российскую армию некачественных боеприпасов и вооружения.

