Глава Нацразведки США уклонилась от ответа об угрозе Ирана

09:41, 19 марта 2026Мир

Глава Нацразведки США Габбард отказалась ответить на вопрос об иранской угрозе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард отказалась прямо ответить, представлял ли Иран неминуемую угрозу для страны перед началом военных действий. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Сообщается, что во время дачи показаний перед Специальным комитетом Сената США по разведке Габбард на соответствующий вопрос об иранской угрозе ответила: «В обязанности разведывательного сообщества не входит определение того, что является, а что не является неминуемой угрозой. Это задача президента».

В то же время в заранее подготовленном вступительном заявлении, переданном комитету, Габбард отметила, что ядерная программа Ирана была «уничтожена» в результате ударов США и Израиля по объектам в июне прошлого года и с тех пор не предпринимались попытки восстановить потенциал по обогащению урана.

Однако в ходе выступления перед сенаторами она несколько скорректировала свою позицию, указав, что, по оценке американской разведки, Иран пытался восстановиться после «серьезного ущерба», нанесенного его ядерной инфраструктуре, еще до возобновления американо-израильских ударов.

Ранее глава контртеррористического центра США Джо Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана.

