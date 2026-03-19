17:56, 19 марта 2026

Иранский кризис ударил по росту мировой экономики

ВТО: Прогноз по росту мирового ВВП ухудшен с 2,8 до 2,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Если цены на нефть и сжиженный природный газ (СПГ), резко поднявшиеся после начала ближневосточного конфликта, продолжат оставаться высокими, то рост мировой экономики в 2026 году замедлится до 2,5 процента. Такой прогноз подготовили аналитики Всемирной торговой ассоциации (ВТО).

До того как США и Израиль напали на Иран, предполагалось, что глобальный ВВП в этом году покажет рост 2,8-процента. Кроме того, теперь ВТО предсказывает, что в 2027 году следует ждать рост мировой экономики на 2,8 процента.

Темпы роста мировой торговли товарами упадут в этом году до 1,9 процента по сравнению с 4,6 процента, которые были зафиксированы в 2025 году.

Как подчеркнула генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, устойчивый рост цен на энергоносители может увеличить риски для мировой торговли, что угрожает продовольственной безопасности и грозит ростом цен для потребителей и предприятий.

Кроме того, организация отметила, что блокада Ормузского пролива нарушила поставки удобрений, имеющих решающее значение для мирового сельского хозяйства, поскольку около трети мирового экспорта удобрений обычно доставляют водным путем. Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции, такие как Индия, Таиланд и Бразилия, зависят от Персидского залива в плане импорта мочевины на 40, 70 и 35 процентов соответственно.

При этом ближневосточные страны также сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности. Например, от импортного риса они в среднем зависят на 75 процентов, а от заграничных кукурузы, сои и растительного масла — более чем на 90 процентов.

Ранее президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что война в Иране, спровоцировавшая масштабные перебои с поставками ближневосточных углеводородов, скверно скажется не только на региональных ВВП, но и на мировой экономике.

