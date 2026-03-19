23:03, 19 марта 2026

Каллас необычным сравнением объяснила отказ ЕС помогать США

Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас в своей речи на саммите ЕС сравнила конфликт на Ближнем Востоке с историей любви, в которую легко втянуться, но трудно найти выход. Об этом сообщает Politico.

«Начать войну — это как с любовной историей. В нее легко втянуться, но трудно выбраться», — приводит слова Каллас издание. Таким необычным сравнением, по данным Politico, глава евродипломатии объяснила нежелание государств ЕС включаться в военную кампанию Соединенных Штатов, несмотря на их заинтересованность в открытии Ормузского пролива.

Помимо этого, во время выступления Каллас вновь повторила, что у стран ЕС нет намерения расширять на Ормузский пролив мандат военно-морской миссии ЕС в Красном море Aspides.

Ранее отставной французский генерал Мишель Яковлефф сравнил участие в коалиции по защите Ормузского пролива с покупкой рекламного билета на «Титаник» после того, как судно уже столкнулось с айсбергом. По его словам, сейчас не время поддерживать провальные стратегии.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    Нетаньяху допустил вторжение в Иран

    Каллас необычным сравнением объяснила отказ ЕС помогать США

    В России вырастет размер компенсации по ОСАГО

    Глава Rheinmetall предупредил о последствиях затяжной войны с Ираном

    Зеленский пожаловался на США и Европу

    Стало известно о подготовке Дании к войне с США

    Зеленский сообщил о вылете украинской делегации в США

    В России предрекли серьезные последствия инцидента с F-35 в Иране

    Солист «Иванушек International» высказался о переименовании группы

    Все новости
