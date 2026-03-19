Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 19 марта 2026

Любителям курить на балконе пригрозили штрафами

Юрист Зокиров: За курение на балконе в случае пожара грозит штраф до 50 тыс руб.
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Любителям курить на балконе грозит штраф суммой до 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Получить штраф курильщик может, если его действия привели к пожару, нанесли вред чужому имуществу или здоровью — тогда размер административного штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит в случае, если курение на балконе причинило вред здоровью соседа — легкий или средней тяжести. Столько же взыщут с жильца, если в результате курения на балконе он повредил или уничтожил чужое имущество на сумму до 250 тысяч рублей включительно. Если сумма ущерба окажется больше, наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы сроком до одного года.

Уголовный срок светит курильщику, если в результате спровоцированного курением пожара был нанесен тяжкий вред здоровью. В таком случае курильщик может получить до трех лет колонии и до пяти лет — при летальном исходе. Если жертв было две и более, максимальный срок лишения свободы составит семь лет.

Ранее россиян предупредили о штрафах за шумную уборку в квартире. Если соседи пожалуются на шум, собственнику придется заплатить штраф до тысячи рублей. Если же нарушения становятся систематическими, жильцы могут обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok