Любителям курить на балконе пригрозили штрафами

Юрист Зокиров: За курение на балконе в случае пожара грозит штраф до 50 тыс руб.

Любителям курить на балконе грозит штраф суммой до 50 тысяч рублей. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Получить штраф курильщик может, если его действия привели к пожару, нанесли вред чужому имуществу или здоровью — тогда размер административного штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит в случае, если курение на балконе причинило вред здоровью соседа — легкий или средней тяжести. Столько же взыщут с жильца, если в результате курения на балконе он повредил или уничтожил чужое имущество на сумму до 250 тысяч рублей включительно. Если сумма ущерба окажется больше, наступает уголовная ответственность. Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы сроком до одного года.

Уголовный срок светит курильщику, если в результате спровоцированного курением пожара был нанесен тяжкий вред здоровью. В таком случае курильщик может получить до трех лет колонии и до пяти лет — при летальном исходе. Если жертв было две и более, максимальный срок лишения свободы составит семь лет.

