16:59, 19 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за уборку

Юрист Лукинова: За шумную уборку в квартире россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: limpido / Shutterstock / Fotodom

За слишком шумную уборку в квартире россиянам грозит штраф. О наказании за желание навести порядок в жилье предупредила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова, пишут «Известия».

Юрист напомнила, что днем с 7:00 до 23:00 уровень шума в жилых помещениях не должен превышать 40 акустических децибелов. При этом максимально допустимое значение — 55 акустических децибелов. Ночью, с 23:00 до 07:00, уровень шума должен быть на уровне 30 акустических децибелов, а максимально допустимый — 45 акустических децибелов.

При этом в некоторых домах могут быть установлены свои нормы тишины, и шуметь запрещено также с 13:00 до 15:00, когда спят маленькие дети.

Превышение этих норм будет считаться нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Если соседи пожалуются на шум, владельцу квартиры придется заплатить штраф до 1000 рублей. При систематических нарушениях покоя жильцы могут обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда.

Ранее россиян предупредили о рисках получить тюремный срок за падение сосулек с кондиционера. Такое наказание возможно, если пострадавшему был причинен тяжкий вред.

