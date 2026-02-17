Россиянам пригрозили тюрьмой за падение сосулек с кондиционера

Юрист Хаминский: За упавшие с кондиционера сосульки есть риск сесть в тюрьму

За падение сосулек с кондиционеров собственники квартир рискуют сесть в тюрьму. О наказание за наледь на бытовых устройствах предупредил россиян юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет РИА Новости.

Специалист пояснил, что внешние блоки кондиционеров и самовольно установленные козырьки балконов считают не частью фасада дома, а личным имуществом владельца жилья. «Это личное имущество собственника, и бремя содержания такого имущества он несет самостоятельно», — подчеркнул Хаминский.

Если упавшая наледь причинит вред имуществу или здоровью других людей, хозяину квартиры придется возместить ущерб по статье 1064 ГК РФ («Общие основания ответственности за причинение вреда»). В особо тяжелых случаях ответственность станет уже уголовной, отметил юрист.

Ранее в Саранске из-за схода наледи с кровли дома рухнул балкон. Часть конструкции оказалась на тротуаре, а плита перекрытия сложилась на балкон этажом ниже. Это не единственное подобное происшествие за последние дни в российском городе.