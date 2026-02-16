Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 16 февраля 2026Экономика

В российском городе ледяной глыбой снесло балкон дома

В Саранске ледяной глыбой снесло балкон дома
Виктория Клабукова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Саранске из-за схода наледи с кровли дома рухнул балкон. Об этом сообщает информационное агентство Info-RM.

Инцидент произошел на улице Республиканской. Соскользнув с крыши, ледяная глыба снесла балкон квартиры на третьем этаже: часть конструкции оказалась на тротуаре, а плита перекрытия сложилась на балкон этажом ниже.

Это не единственное подобное происшествие за последние дни. Только на выходных в нескольких домах по улице Восточной в микрорайоне ТЭЦ-2 в результате схода снега отвалились трубы вентиляции и спутниковая тарелка. Вдобавок снежной массой заблокировало выезд из дворов.

Ранее в Нижнем Новгороде коммунальщики, сбивая сосульки с крыши, оставили несколько квартир без кондиционера. Оборудование обрушилось вместе с грудой льда. Кадры с места происшествия разлетелись по сети, в управляющей компании пообещали провести проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В России прокомментировали удаление сотен тысяч каналов и групп в Telegram

    Найден эффективный способ защиты от распространенного вида рака

    В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

    Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

    «Вивиан» принесет москвичам еще больше снега

    Москвичей предупредили о снежном буране

    На Украине сообщили о теракте в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok