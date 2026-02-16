В российском городе ледяной глыбой снесло балкон дома

В Саранске ледяной глыбой снесло балкон дома

В Саранске из-за схода наледи с кровли дома рухнул балкон. Об этом сообщает информационное агентство Info-RM.

Инцидент произошел на улице Республиканской. Соскользнув с крыши, ледяная глыба снесла балкон квартиры на третьем этаже: часть конструкции оказалась на тротуаре, а плита перекрытия сложилась на балкон этажом ниже.

Это не единственное подобное происшествие за последние дни. Только на выходных в нескольких домах по улице Восточной в микрорайоне ТЭЦ-2 в результате схода снега отвалились трубы вентиляции и спутниковая тарелка. Вдобавок снежной массой заблокировало выезд из дворов.

Ранее в Нижнем Новгороде коммунальщики, сбивая сосульки с крыши, оставили несколько квартир без кондиционера. Оборудование обрушилось вместе с грудой льда. Кадры с места происшествия разлетелись по сети, в управляющей компании пообещали провести проверку.