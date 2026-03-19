00:01, 20 марта 2026

Летчица ВСУ вместо службы уехала сниматься в кулинарном шоу

Летчице ВСУ грозит тюрьма за съемки в шоу в Киеве во время больничного
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Военную летчицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Викторию Кузнецову подозревают в уклонении от службы и незаконном получении денежного довольствия во время больничного. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева.

По данным издания, старший лейтенант-штурман в 2025 году находилась на стационарном лечении в военном медучреждении. Однако выяснилось, что период в с апреля по август 2025 Кузнецова фактически находилась в Киеве, где принимала участие в съемках телевизионного кулинарного шоу «Мастер Шеф». При этом военной продолжали начислять денежное довольствие, премии и надбавки, несмотря на ее отсутствие в госпитале.

Как отмечает издание Hromadske, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что украинки должны быть готовы защищать республику в рядах. В то же время он подчеркнул, что власти страны в данный момент не рассматривают законопроекты о принудительной мобилизации женщин.

